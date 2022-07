Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Änderung der Pressemeldung: Einbruch in evangelische Pfarrhaus

Neustadt an der Orla (ots)

In der ursprünglichen Pressemeldung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hiermit wird die richtige Pressemeldung eingestellt und die fehlerhafte Melung entfernt: Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch hebelten Unbekannte die Eingangstür zum evangelischen Parrhaus am Kirchplatz in Neustadt an der Orla auf. Anschließend begaben sie sich in den Eingangsbereich und beschädigten dort eine weitere Tür. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

