LPI-SLF: Brand in Gartenanlage

Pößneck (ots) - In der Nacht zum Donnerstag hebelten Unbekannte das Tor zum Freigelände eines Baumarktes in der Weidenäckerstraße in Pößneck auf und ließen 8 Gasflaschen sowie einen defekten Rasentraktor mitgehen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wurde auf 2.000 geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 ...

