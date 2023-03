Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (29.03.2023), gegen 7:50 Uhr, wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 leicht verletzt. Als die Fahrerin an der Abfahrt Ludwigshafen-Pfingstweide abfahren wollte, ist ein 49-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel mit ihrem Auto zusammengestoßen. Die 18-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 4.000 Euro.

