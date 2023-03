POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (29.03.2023), gegen 8:30 Uhr, wurde ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Pedelec-Fahrer missachtete an der Einmündung Leistadter Straße/Roter Hof die Vorfahrt einer 55-jährigen Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 3.000,- Euro. ...

mehr