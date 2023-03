POL-PPRP: E-Scooter-Fahrerin stürzt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, 28. März, sind einem Paketauslieferer im Zeitraum von 15 Uhr bis 15:10 Uhr in der Kropsburgstraße 7 aus seinem unabgeschlossenen Wagen vier Pakete gestohlen worden. Drei der gestohlenen Pakete wurden von einer Passantin vor der Bezirkssportanlage in der Ebernstraße in Höhe der Hausnummer 30a gefunden. Die Pakete waren aufgerissen und deren Inhalte wurden am Ort liegen gelassen. Das ...

mehr