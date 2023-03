Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Pakete aus Lieferwagen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 28. März, sind einem Paketauslieferer im Zeitraum von 15 Uhr bis 15:10 Uhr in der Kropsburgstraße 7 aus seinem unabgeschlossenen Wagen vier Pakete gestohlen worden. Drei der gestohlenen Pakete wurden von einer Passantin vor der Bezirkssportanlage in der Ebernstraße in Höhe der Hausnummer 30a gefunden. Die Pakete waren aufgerissen und deren Inhalte wurden am Ort liegen gelassen. Das vierte Paket wurde nicht gefunden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Haben Sie an diesen Orten etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell