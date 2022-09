Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Pfarrhaus mit Farbe beschmiert

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag (26.09.) bis Dienstagmorgen (27.09.) haben bislang noch unbekannte Täter das Pfarrhaus im Ortsteil Aschbach mit Farbe beschmiert. Gegen 7.30 Uhr am Dienstag fiel Zeugen die Graffiti, die mit schwarzer und roter Farbe an eine Seitenwand und eine Säule gesprüht wurden, auf dem Anwesen in der Straße "Im Wiesental" auf. Der Tatzeitraum reicht nach bisherigen Erkenntnissen bis 14.30 Uhr am Vortag zurück. Mehrere Hundert Euro dürfte die Höhe des entstandenen Sachschadens betragen. Das Kommissariat 41 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen auf oder in der Nähe des Geländes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

