Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Schaden am Auto mit anschließender Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots)

In der Bessemerstraße hat vermutlich ein Autofahrer im Vorbeifahren einen parkenden Wagen touchiert und beging danach Fahrerflucht. Damit entstand ein Schaden am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite und am hinteren Reifen in Höhe von 3.000 Euro. Am beschädigten Auto konnte ein kleines Stück silberfarbener Lack sichergestellt werden.

Haben Sie am 28.03.2023 im Zeitraum von 8:50 bis 17:15 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell