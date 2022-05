Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Wohnungsbrand mit einer leicht verletzten Person

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 20.05.2022 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Lebacher Straße in Saarbrücken-Malstatt. Das Feuer brach hierbei in einer Erdgeschosswohnung aus. Die Wohnungsinhaberin, eine 20-jährige Syrerin, musste durch die Feuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet werden und wurde anschließend, mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung, in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden durch die ausgelösten Rauchmelder gewarnt und konnten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. In der betroffenen Wohnung entstand durch das Feuer Sachschaden, weiterer Gebäudeschaden entstand nicht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden, die Brandursachenermittlung wird in der Folge aufgenommen. Im Verlauf des Einsatzes musste die Lebacher Straße teilweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Zur Lagebewältigung befanden sich drei Einsatzkommandos der Polizei, 28 Feuerwehrleute der BF Saarbrücken und der FFW Saarbrücken-Burbach sowie drei Rettungswägen vor Ort.

