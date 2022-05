Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Feuerlöscher in abgemeldeten Bussen entleert

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, den 08.05.22, wurde gegen 14:40 Uhr von Passanten mitgeteilt, dass zwei Jungen in der Wiesenstraße in 66115 Saarbrücken Omnibusse aufgebrochen und im Bus Feuerlöscher entleert hätten. Von den eingesetzten Beamten konnten in der Wiesenstraße 4 abgemeldete Omnibusse festgestellt werden, an denen die Türen offen standen. Außerdem wurden entleerte Feuerlöscher aufgefunden. Auf dem in der Nähe befindlichen Maifest konnten zwei Kinder angetroffen werden, auf die die angegebene Personenbeschreibung zutraf. Die Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

