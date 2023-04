Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall: LKW-Fahrer übersieht Kia-Fahrer.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (12.04.2023) ereignete sich gegen 12:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Einmündung Heerserheider Straße . Ein 55-Jähriger aus Sofia (Bulgarien)wollte mit seinem LKW von der Heerserheider Straße nach links auf die Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Bielefeld abbiegen. Statt die Einfädelungsspur zu nutzen, querte er diese, fuhr direkt zum eigentlichen Fahrstreifen und übersah dabei einen 25-jährigen Kia-Fahrer aus Lemgo, der in dieselbe Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-jährige Beifahrerin im Kia leicht verletzt. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. Aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Gesamtschaden wird auf 16.500 Euro geschätzt.

