POL-LIP: Kalletal. Vermeintlich alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall.

Am Mittwochabend (12.04.2023) gegen 20:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B 238 in Kalletal ein schwerer Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrer eines Opel Corsa, der auf der B 238 in Richtung Rinteln unterwegs war, geriet in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen den Ortsteilen Hohenhausen und Dalbke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Audi A4. Der Audi drehte sich und prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Der Unfallverursacher und der 20-jährige Fahrer des Audis, beide aus dem Kalletal, erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Aufgrund von Hinweisen auf Alkohol am Steuer wurden bei dem Corsa-Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden ebenfalls von der Polizei sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Die B 238 zwischen Dalbke und Hohenhausen musste für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090 zu melden.

