POL-LIP: Barntrup: LKW-Fahrer nach Fehler beim Abbiegen flüchtig.

Lippe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. - 13.04.2023) wurde zwischen 19:30 und 02:50 Uhr die Scheibe eines geparkten Autos in der Gartenstraße eingeschlagen. Der Pkw parkte in Höhe der Hausnummer 16 A. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurde der unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche ...

mehr