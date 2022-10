Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Vorfahrtsunfall in Ueckermünde (LK VG) schwer verletzt

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am Vormittag des 23.10.2022 kam es in Ueckermünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem PKW-Fahrer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Motorradfahrer die Berndshofer Landstraße, als ein 38-Jähriger mit seinem PKW auf der Oststraße über die kreuzende Berndshofer Landstraße fuhr und dem vorfahrberechtigten Kradfahrer die Vorfahrt nahm. Es kam zur Kollision, bei welcher der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad und am PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000,- EUR geschätzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die freiwillige Feuerwehr Ueckermünde angefordert werden. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernimmt die Kriminalpolizei in Anklam

