POL-NB: Bedrohung mit Messer vor der Diskothek Colosseum in Neubrandenburg

Röbel (LK MSE) (ots) - Am 22.10.2022 gegen 18:20 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in der Straße der Deutschen Einheit in Röbel zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Durch die Beamten des Polizeireviers Röbel wurde bei Eintreffen festgestellt, dass der Rauch aus dem Dach eines Stadthauses kam und evakuierten die Anwohner der Nebengebäude des betroffenen Hauses. Die einzige Bewohnerin des betroffenen ...

mehr