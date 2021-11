Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Fortschreibung: Großbrand in der Innenstadt

Haan (ots)

Der Brand einer Lagerhalle in der Innenstadt (siehe Pressemitteilung von gestern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5064757) konnte am gestrigen Abend gegen 22.30 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde daraufhin reduziert. Eine Löschgruppe der Feuerwehr Mettmann führte bis in die Nacht Nachtlöscharbeiten durch. Anschließend wurde noch einige Stunden eine Brandwache gestellt.

Am heutigen Morgen um 6 Uhr wurde die Einsatzstelle ebenfalls noch einmal kontrolliert, es mussten aber keine Maßnahmen getroffen werden. Für den heutigen Nachmittag ist eine weitere Brandstellennachschau vorgesehen.

An der Einsatzstelle waren im Laufe des Einsatzes mehr als 100 Kräfte der Feuerwehren Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld und Mettmann tätig. Die Feuerwehr Ratingen stellte eine Löscheinheit zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet. Das Deutsche Rote Kreuz übernahm Betreuung von Personen und die Verpflegung der Einsatzkräfte. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Haan, Dr. Joachim Schultes, und Einsatzleiter Tim Cramer dankten allen Beteiligten für ihren Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell