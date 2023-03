Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Manebach (ots)

In der Zeit vom Freitagnachmittag bis Sonntagabend brachen bisher unbekannte Täter in die Kindertagesstätte im Berggrabenweg in Manebach ein. Hierzu schlugen der oder die Unbekannten ein Kellerfenster der Gebäudes ein und gelangten durch dieses ins Gebäudeinnere. Im weiteren Verlauf wurden alle Schränke durchwühlt und durchsucht und 3 Geldkassetten mit ca. 650 Euro Bargeld entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0073256/2023 entgegen. (dl)

