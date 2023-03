Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Ilmenau (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bücheloher Straße in Ilmenau kontrollierten die Beamten am Samstag gegen 23:05 Uhr einen 47-jährigen Fahrer eines Pkw Ford. Bei diesem wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,19 Promille. Bei dem 47-Jährigen wurde die Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Da auch der 28-jährige Beifahrer betrunken war, wurde der Fahrzeugschlüssel des Pkw Ford sichergestellt, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Gegen den 47-jährigen Ford-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dl)

