POL-EL: Surwold - Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Surwold (ots)

Am 25. November kam es in Surwold zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem PKW auf der Bundesstraße 401 aus Richtung Esterwegen kommend unterwegs. In Höhe der Straße "Großer Schloot" überholte er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden, musste der Fahrer eines schwarzen Audi A4 nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

