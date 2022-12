POL-EL: Papenburg - Seitenspiegel bei Unfall beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 15. November war ein 28-Jähriger vermutlich aufgrund gesundheitlicher Problem während der Fahrt auf seinem Fahrrad an der Straße Mittelkanal links in den Kanal gestürzt (wir berichteten). Der Mann verstarb am Montag im Krankenhaus in Papenburg. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

