Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baustelle - Zeugenaufruf

Hildburghausen (ots)

In der Weidersrodaer Straße in Hildburghausen betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich eine Baustelle und brachen zwei Werkzeugcontainer und einen Unterkunftscontainer auf. Die Diebe nahmen Werkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro mit und verursachten einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Die Täter gingen in der Zeit von Montag, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, ans Werk. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch (03685 778-0) an die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell