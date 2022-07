LPI-SHL: Unversichert Unfall gebaut

Schmalkalden (ots) - Eine Frau aus Schmalkalden erhielt am Sonntag eine Kurznachricht auf ihr Mobiltelefon. In dieser wurde sie von ihrer angeblichen Hausbank aufgefordert, den mitgesendeten Link zu nutzen, um ihr "Push-TAN-Verfahren" zu aktivieren. Hinter dieser Masche verstecken sich Betrüger, die auf diesem Wege versuchen, Ahnungslose in die Falle zu locken. Entweder soll über die SMS der Zugriff auf das eigene ...

mehr