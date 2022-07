LPI-SHL: Betrunken mit E-Bike gestürzt

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen die Frontscheibe eines Baggers, der auf einer Baustelle in der Thomas-Müntzer-Straße in Hildburghausen abgestellt war. Ein Schaden von ca. 400 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

