POL-E: Essen: Mutmaßlicher Familienstreit eskaliert

45329 E-Karnap: Gestern Nachmittag (Samstag, 24. Juli, 16:45 Uhr) gingen bei der Leitstelle der Polizei Essen mehrere Notrufe bezüglich einer Schlägerei im Bereich der Karnaper Straße Ecke Waldemey ein. Zeugen meldeten eine Auseinandersetzung an der bis zu 20 Personen beteiligt gewesen seien und auch Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein sollen. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort nur noch drei rumänische Männer (48j, 31j, 48j) an, die teilweise leichte Blessuren aufwiesen. Die Männer sagten, es hätte lediglich einen verbalen Familienstreit gegeben. Mehrere Zeugen gaben jedoch an, dass sich eine Personengruppe an der Waldemey aufgehalten habe, als plötzlich ein grauer Audi A4 mit Gelsenkirchener Kennzeichen vorgefahren sei, aus dem Männer und Frauen ausstiegen. Dann sei es unmittelbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen gekommen. Männer und Frauen hätten aufeinander eingeschlagen und hierbei wohl auch Dachlatten eingesetzt. Als die Sirenen der Einsatzkräfte zu hören waren, flüchteten einige Personen mit dem grauen Audi A4, während andere zu Fuß in Richtung Waldemey flüchteten. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe

