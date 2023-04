Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo: Einbruchsversuch in Wohngebäude.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13.04.2023) haben unbekannte Täter versucht in ein Wohngebäude in der Orpingstraße in der Nähe der Feuerwehr einzubrechen. Das umzäunte Gelände ist von der Straße aus nicht einsehbar. Eine Tür des Gebäudes wurde gewaltsam angegangen, konnte jedoch nicht geöffnet werden. Während des Einbruchsversuchs wurde ein Winkelschleifer der Marke "Bosch", der draußen gelagert war, entwendet. Ein Zeuge konnte die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 22 Uhr und 7 Uhr eingrenzen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

