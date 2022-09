POL-LB: Asperg: Brandalarm im Justizvollzugskrankenhaus

Ludwigsburg (ots) - Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr konnten Zeugen in einem Büro- und Ärztehaus in der Poststraße in Böblingen eine Rauchentwicklung feststellen und die Feuerwehr verständigen. Es stellte sich heraus, dass es zwischen dem Gebäude in der Poststraße und einem direkt angrenzenden Gebäude der Klaffensteinstraße zu einem Dehnfugenbrand gekommen ...

mehr