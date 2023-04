POL-LIP: Lage - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippe (ots) - (LW) In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten bislang unbekannte Täter, ein Fenster an einer an der Lemgoer Straße in Hohenhausen gelegenen Apotheke aufzuhebeln. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab, eventuell wurden sie durch Passanten bei der Tatausführung gestört. An dem Fenster entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, denen im Bereich der Lemgoer Straße in ...

