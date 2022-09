Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugensuche: Radfahrer touchiert

Euskirchen (ots)

Am vergangenen Freitag (23. September) kam es um 20.40 Uhr in Euskirchen an der Kreuzung Roitzheimer Straße/ Eifelring zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem männlichen Radfahrer und einem Pkw.

Nach Angaben des Fahrradfahrers habe er die Kreuzung über die Roitzheimer Straße geradeaus in Richtung Bahnhof überquert. Seine Ampel zeigte grün.

Von rechts sei ein Pkw auf die Kreuzung zugefahren und habe ihn am Hinterrad touchiert. Der Fahrradfahrer sei dadurch zu Boden gefallen, der Pkw sei ohne anzuhalten weiter gefahren.

Der Pkw sei aus Richtung "Burger King" kommend, über den Eifelring an der Kreuzung Roitzheimer Straße geradeaus auf dem Eifelring weitergefahren.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten Kleinwagen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?

Hinweise werde telefonisch an 02251 799 460 oder 02251 799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell