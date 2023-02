LPI-GTH: Angezündet- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 20. Februar, 14.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Vogelherd". Im Anschluss demontierten die Täter mehrere Radsätze von dort abgestellten Fahrzeugen. Zum Abtransport des Beutegutes nutzten die Unbekannten wahrscheinlich ein Fahrzeug. Der Wert des Beutegutes wird auf 9.000 Euro ...

