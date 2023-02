LPI-GTH: Einbruch in Gartenhütte -Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu einer Gaststätte in der Gothaer Straße. Der oder die Täter öffneten einen dort befindlichen Zigarettenautomaten und entwendeten Bargeld sowie Zigarettenschachteln in unbekannter Menge. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der ...

