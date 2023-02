Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Festnahme beendet überregionale Einbruchsserie

Landkreis Gotha (ots)

Unter Federführung der Kriminalpolizei Gotha erfolgte am 14.02.2023 mit Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen und der Staatsanwaltschaft Erfurt die Festnahme eines 25 Jahre alten Beschuldigten mit Wohnsitz im Bereich Erfurt. Er wurde am Tag darauf aufgrund eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der Festgenommene ist gegenwärtig für zwei Einbruchsdiebstähle im Landkreis Gotha und Erfurt dringend verdächtig. Er wird verdächtigt, am 02.02.23 in eine Apotheke in Waltershausen und am 30.01.23 in ein Schnellrestaurant im Erfurter Norden eingebrochen zu sein. Nach der Festnahme erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich Erfurt, welche zur Aufklärung weiterer überregionaler Straftaten führten. Die Tatbeteiligung des Beschuldigten an weiteren Taten wird gegenwärtig geprüft. Das konkrete Ausmaß der Serie sowie die gesamte Sachschadenshöhe und Werte des Diebesgutes sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.(ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell