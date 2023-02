LPI-GTH: Unter Alkohol

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte verschafften sich heute in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.00 Uhr Zutritt zu einem Hotel in der Ortslage und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Auch hebelten sie einen dort befindlichen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0047511/2023 ...

mehr