Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (218) Räuberischer Diebstahl in Nürnberger Supermarkt - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (16.02.2023) entwendete ein 42-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Supermarkt in Nürnberg-Langwasser. Als er darauf angesprochen wurde, griff er zwei Angestellte an und flüchtete zunächst.

Gegen 18:30 Uhr betrat der 42-Jährige einen Supermarkt in der Oppelner Straße. Aktuellen Erkenntnissen zufolge steckte er in einem unbeobachteten Moment eine Flasche Branntwein in seinen Rucksack. Im Anschluss suchte er die Kasse auf, bezahlte dort andere Lebensmittel und verließ den Kassenbereich. Hierbei schlug die Warensicherungsanlage Alarm.

Als zwei Mitarbeiter hinzukamen und den Tatverdächtigen festhalten wollten, schlug er nach diesen und konnte zunächst flüchten. Ein weiterer Angestellter konnte den Ladendieb auf seiner Flucht stellen. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den Mann schließlich fest. Die Beamten konnten bei ihm das Diebesgut auffinden und sicherstellen.

Die Angestellten wurden durch die Tat nicht verletzt. Der 42-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell