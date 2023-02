Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Ordnungswidrigkeit gem. §24a StVG

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Sonntag, den 05.02.2023 gegen 01:25Uhr wurde der 28jährige Fahrer eines Mercedes-Benz mit VK-Kreiskennung in der Luisenthaler Straße in 66115 Saarbrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte von dem Fahrer ausgehend Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein angebotener Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille, weshalb die Weiterfahrt untersagt und der Fahrer zur Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach gebracht wurde. Die weiteren Insassen des Mercedes äußert lautstark ihren Unmut und versuchten die Amtshandlungen zu stören. Erst nach Hinzuziehen weiterer Kräfte konnten die Insassen beruhigt werden. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab 0,56 Promille Atem-Alkohol-Konzentration, weshalb eine Ordnungswidrigkeit gem. §24a StVG eingeleitet wurde.

