Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

In der Nacht zu Dienstag machten sich in der Zeit von 02.30 Uhr und 05.30 Uhr unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Straße "Zur alten Else" zu schaffen. Durch eine ge-, aber nicht verschlossene Nebeneingangstür betraten die Unbekannten das Objekt und nahmen neben Geldbörsen, Mobiltelefonen auch Schmuck und Kleidung aus dem Erdgeschoss an sich. Auch im Fahrzeug sahen sich die Eindringlinge um und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei nimmt Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter 05422/92260 entgegen.

