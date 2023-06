Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Unbekannter bedroht Kind

Ein Unbekannter bedrohte am Donnerstagabend eine 13-Jährige in Tauberbischofsheim-Dittigheim. Das Mädchen war gegen 19 Uhr in der "Obere Torstraße" vom Grillplatz in Richtung Friedhof unterwegs. Dort wurde sie im Durchgang von der Tauberwehr von einem Mann angesprochen, der sie bedrohte. Dabei hielt er wohl ein Küchenmesser in der Hand. Der Unbekannte folgte der 13-Jährigen daraufhin bis zum Friedhof. Dort sei er von einem anderen Mann, der wohl einen Garten in unmittelbarer Nähe besitzt, angesprochen und vertrieben worden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, füllig, Glatze, trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck auf der Brust und eine dunkle Hose.

Der Gartenbesitzer, der den Unbekannten vertrieben hatte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

