Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand im Keller

Lingen (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Waldstraße in Lingen alarmiert. Gegen 1.20 Uhr kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Sämtliche Bewohner konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Durch den Brand wurde die Einrichtung des Waschkellers zerstört. Das Haus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. In diesem Zusammenhang wurde eine 33-jährige, männliche Person in der Nähe des Brandortes festgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell