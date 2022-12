POL-EL: Emlichheim - Anhänger gestohlen

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag kam es an der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-Jähriger war in seinem Opel gegen 16 Uhr in Richtung Ortsausgang unterwegs. Beim Einfahren auf den Parkplatz einer Apotheke verwechselte der Fahrer vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und durchfuhr das Schaufenster der Apotheke. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 13.000 Euro ...

