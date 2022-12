POL-EL: Papenburg - 45-Jähriger nach Unfall verstorben

Emlichheim (ots) - In der Zeit vom 19. November, 18 Uhr, bis 21. November, 8 Uhr, kam es in Emlichheim an der Hauptstraße im rückwärtigen Bereich eines Schuhhauses zum Diebstahl eines PKW-Anhängers mit einem weißen Kastenaufbau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel.: 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

