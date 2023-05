Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kaum eröffnet, schon beschmiert

Rövershagen/Purkshof (ots)

Der erst am Freitag, den 26.05.2023 durch Frau Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eröffnete neue Haltepunkt "Rövershagen Karls Erlebnisdorf (Purkshof)" auf der Bahnstrecke Rostock - Stralsund wurde sogleich Objekt für Schmierfinken.

Eine Streife der Bundespolizei stellte in der Nacht des 31.05.2023 gegen 03:50 Uhr fest, dass am Haltepunkt der Fahrkartenautomat, ein Elektrokasten, die Fahrplanvitrine, ein Pfeiler sowie eine Laterne mit mehreren Schriftzügen mit Bezug zum FC Hansa Rostock beschmiert wurden. Die Sachbeschädigungen waren bis zum Zeitpunkt der Feststellungen durch die Bundespolizei der Deutschen Bahn nicht bekannt. Der Tatzeitpunkt ist derzeit unbekannt, könnte aber im unmittelbaren Zusammenhang mit der An-/Abreise zum letzten Heimspiel des FC Hansa Rostock am vergangenen Sonntag, den 28.05.2023 stehen. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung müssen die derzeit noch unbekannten Täter auch mit zivilrechtlichen Ansprüchen für die Beseitigung der Schmierereien rechnen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat zum oben genannten Tatort verdächtige Personen bzw. in dessen unmittelbarer Nähe beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

