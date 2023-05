Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Drei mutmaßliche Sprayer festgestellt

Rostock-Warnemünde (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte der Bundespolizei in der gestrigen Nacht gegen 02:00 Uhr auf Höhe eines Bowling-Centers in Warnemünde fest, dass drei Personen an einer Betonmauer mehrere Schriftzüge mit Bezug zum Fußballverein "FC Hansa Rostock" angebracht haben. Nachdem die mutmaßlichen Täter das Streifenfahrzeug erkannten flüchteten diese. Zwei der Täter konnten in der Nähe eines Hotels aufgegriffen werden. Am Tatort konnte frische Farbe und Farbgeruch festgestellt werden. Auch an den Händen der beiden Tatverdächtigen ließen sich zudem frische Farbanhaftungen nachweisen. Anhand einer detaillierten Personenbeschreibung eines Zeugen konnte im weiteren Verlauf der dritte Tatverdächtige am S-Bahnhaltepunkt Lütten-Klein gestellt werden. Bei der Durchsuchung der 19 und 23-jährigen Männer konnten neben Spraydosen weitere szeneübliche Sprayutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Zuständigkeitshalber wurden die Personen und die sichergestellten Sprayutensilien an die Landespolizei übergeben. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung müssen die Männer auch mit zivilrechtlichen Ansprüchen für die Beseitigung der Schmierereien rechnen. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt

