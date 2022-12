Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand in Dachgeschosswohnung, Feuerwehr löscht zügig, Polizei ermittelt

Rheine (ots)

An der Straße Auf dem Thie hat es am späten Freitagabend (02.12.22) gegen 21.00 Uhr einen Brand in einer Dachgeschosswohnung über einer Gaststätte gegeben. Ein Bewohner bemerkte den Brand und begab sich ins Freie. Ein Nachbar rief die Feuerwehr Rheine. Diese rückte mit etwa 60 Kräften an. Die Löscharbeiten hatten bereits begonnen, als die Polizei wenig später am Einsatzort eintraf. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer am Kamin der Dachgeschosswohnung ausgebrochen und hatte sich dann innerhalb der Wohnung ausgebreitet. Durch die zügigen Löscharbeiten - die Kräfte brauchten etwa 15 Minuten - konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Teile des Wohnhauses beziehungsweise auf die Gaststätte oder andere Gebäude verhindert werden. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Dachgeschosswohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell