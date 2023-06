Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Polizei muss Streit schlichten

Ein 38-Jähriger und ein 53-Jähriger stritten sich am Donnerstagabend auf dem Vorplatz eines Discounters in der Frankenbacher Straße in Heilbronn-Neckargartach so lautstark, dass Anwohner die Polizei verständigten. Die Beamten konnten den Streit schlichten, mussten aber wegen der geladenen Stimmung Platzverweise aussprechen. Die Streitenden folgten der Anweisung der Beamten und gingen nach Hause.

Heilbronn-Böckingen: Geldbeutel gestohlen und Geld abgehoben

Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr wurde am Donnerstag einer 72-Jährigen in einem Discounter in der Großgartacher Straße im Stadtteil Böckingen der Geldbeutel samt EC-Karte aus dem Einkaufswagen gestohlen. Der bislang unbekannte Täter hob kurze Zeit später bei einem Geldautomaten einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto der Geschädigten ab. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Friedrichshall: Streit entwickelt sich zur handfesten Auseinandersetzung

Zwischen einem 66-Jährigen und einer 28-Jährigen kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Spitalstraße in Kochendorf zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hierbei wurden mehrere Beleidigungen geäußert. Der Streit entwickelte sich schließlich von verbalen Äußerungen zu gegenseitigen Faustschlägen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Streitenden letztendlich trennen. Auf sie kommen nun Strafanzeigen wegen Beleidigungen und Körperverletzung zu.

Neuenstadt: Bodeneinbauleuchte beschädigt und Fenster eingeworfen - Zeugen gesucht

Direkt vor dem Eingang des Polizeiposten Neuenstadt in der Hauptstraße beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Bodeneinbauleuchte und warfen anschließend damit ein Fenster am Gebäude ein. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Der Polizeiposten Neuenstadt bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 zu melden.

Ellhofen: Unfall zwischen Sülzbach und Ellhofen - Unfallbeteiligter gesucht

Am Mittwochabend kam es kurz vor 18 Uhr auf einem Fahrradweg zwischen Sülzbach und Ellhofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Fahrradfahrer musste wegen eines von rechts kommenden Traktors stark abbremsen, woraufhin er über seinen Lenker auf den Weg stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der Traktor-Fahrer setzte sein Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Obersulm-Eschenau: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelgrauen Kleinwagens drängte am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr auf der Landesstraße 1035 von Obersulm-Eschenau in Richtung Scheppach einen 45-jährigen Motorradfahrer ab. Dieser war gerade dabei den Kleinwagen zu überholen. Durch das Abdrängen stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Der Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 EUR. Die Polizei Weinsberg sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Jagsthausen: 61-Jähriger verunglückt tödlich bei Verkehrsunfall

Auf der Landesstraße 1050 kam es am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 61-jährige Motorradfahrer fuhr von Sindrigen kommend in Richtung Jagsthausen hinter einem Pkw. Am Ortseingang Jagsthausen verringerte der Pkw wohl seine Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache hinten auf den Pkw auf und stürzte. Durch den Sturz erlitt der 61-Jährige schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 13.000 EUR. Die Landesstraße war zeitweise komplett gesperrt.

