Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in der Südstadtgalerie

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in Saalfeld im Bereich der Südstadtgalerie bekannt. Unbekannte Täter brachen gewaltsam in der Zeit vom 25.04.2023, 18:00 Uhr bis 26.04.2023, 06:55 Uhr in den dortigen Schreibwarenladen ein. Aus diesem wurden Geldkassetten mit dem darin befindlichen Geld gestohlen. Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

