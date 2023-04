Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gemeinsame Kontrollen der Landes- und Bundespolizei

Landkreis Saale-Orla (ots)

Am Freitag, den 21.04.2023 und Samstag, den 22.04.2023 kam es durch Polizisten der Landespolizei in Absprache mit der Bundespolizei zu Kontrollen in und um Bahnhöfen sowie in den fahrenden Zügen. Ziel der Kontrollen war die Aufdeckung und Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität. Die betroffenen Zugverbindungen waren von Triptis nach Saalfeld, Saalfeld nach Bad Lobenstein und Pößneck nach Jena. In den zwei Tagen wurden insgesamt über 160 Personen kontrolliert und in Bahnhofsnähe zudem über 80 Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 15 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Des Weiteren konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden. Zudem konnten einzelne Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz sowie gegen das Waffengesetz festgestellt werden. Bei den Verkehrskontrollen wurden in zwei Fällen ein Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

