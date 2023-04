Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Diebstähle aus Pkw/ Transporter

Pößneck (ots)

In der Zeit vom 24.04.2023, 16:15 Uhr bis zum 25.04.2023, 06:40 Uhr wurde in Pößneck im Bereich der Weißerstraße Höhe Hausnummer 2 bei einem Firmentransporter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen.

Ein weiterer Einbruch in ein Kfz ereignete sich in der Zeit vom 24.04.2023, 19:15 Uhr bis zum 25.04.2023, 06:45 Uhr in Pößneck im Bereich der Marienstraße 14. Dabei stahlen die unbekannten Täter einen Akkuwinkelschleifer der Firma Makita und ein Jagdmesser. Der Pkw befand sich zur Tatzeit auf dem Grundstück des Geschädigten unter einem Carport.

In der Saalfelder Straße Höhe Hausnummer 24b in Pößneck kam es ebenfalls zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. In der Zeit vom 24.04.2023, 18:10 Uhr bis zum 25.04.2023, 07:45 Uhr drangen die unbekannten Täter in das Fahrzeug ein und stahlen einen Akkuschrauber sowie einen Laptop. Der Laptop konnte im näheren Umfeld des Tatortes durch die Polizisten aufgefunden werden.

Zeugen, welche Angaben zu einem der Sachverhalte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell