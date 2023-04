Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Fußgängerin schwerst verletzt + Einbrecher scheitern + Opel und Bulli zerkratzt + Reifensätze abgebaut + Aus Audi bedient +

Friedberg (ots)

--

Bad Nauheim: Fußgängerin schwerst verletzt -

Schwerste Verletzungen trug eine Fußgängerin heute Morgen nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Frankfurter Straße davon. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die 16-Jährige gegen 10.05 Uhr beim Überqueren der Frankfurter Straße von einem Opel erfasst wurde. Die Jugendliche prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend zu Boden. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung. Die im Wetteraukreis lebende Verletzte musst vom Bad Nauheimer Krankenhaus aus in eine Klinik nach Frankfurt geflogen werden. Die 59-jährige Opelfahrerin, die ebenfalls im Wetteraukreis lebt, erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen um die genauen Umstände des Zusammenstoßes zu klären.

Butzbach: Einbruch in Kindergarten scheitert -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von gestern auf heute die Kindertagesstätte in der Bismarckstraße auf. Zwischen 20.00 Uhr und 08.40 Uhr versuchten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Kita zu verschaffen. Die Türen und Fenster hielten den Hebelversuchen stand - die Täter schaffte es nicht einzudringen. Zurück blieben Schäden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der zurückliegenden Nacht Personen an der Kita auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Butzbacher Polizei in Verbindung zu setzen.

Büdingen-Vonhausen: Opel zerkratzt -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den unbekannte Vandalen an einem blauen Opel Zafira zurückließen. Der Wagen parkte zwischen Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr und heute Morgen, gegen 06.10 Uhr in der Friedensstraße. Die Täter trieben über die gesamte Länge der Beifahrerseite Kratzer in die Bleche. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Nidda - Geiß-Nidda: Hoher Lackschaden -

Im Bergwerksring ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut an einem weißen VW Bus aus. Die Täter zerkratzten die komplette Beifahrerseite des in Höhe der Hausnummer 33 geparkten Transporters. Eine neue Lackierung wird rund 5.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend, gegen 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 09.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Reifensatz abgebaut -

Zwischen Mittwoch, gegen 12.00 Uhr und Donnerstag, 08.15 Uhr machten Reifendiebe in der Schwalheimer Straße Beute. Sie suchten das Gelände eines Autohändlers auf und schraubten alle vier Räder eines Audi Q4 ab. Der Wert der Reifen liegt bei ca. 10.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizei Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Audischeibe eingeschlagen -

Mit Kleidung, einer Sonnenbrille und einem Verbandskasten suchten Autoaufbrecher in der Straße "Nördlicher Park" das Weite. Die Diebe schlugen eine Scheibe des grauen Audi A1 ein und griffen sich ihre Beute. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten - den Wert der Beute beziffert der Bestohlene auf etwa 300 Euro. Wer hat die Aufbrecher zwischen Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Donnerstag, gegen 07.50 Uhr in Höhe der Zufahrt zum Sprudelhof beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell