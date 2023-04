Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Diebstahl + Kennzeichen gestohlen + In Seat gegriffen + Lenksystem aus John Deere geklaut + Frontalzusammenstoß

Friedberg (ots)

Büdingen- aufmerksamer Zeuge beobachtet Diebstahl

Am gestrigen Nachmittag (04.04.2023) stahl ein zunächst Unbekannter aus einem auf dem Lidl-Parkplatz in der Düdelsheimer Straße abgestellten Opel eine Geldbörse. Zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr griff der Dieb in den grünen Astra, schnappte sich eine Geldbörse mit verschiedensten Karten, Apple Airpods, zwei Powerbanks, ein Ladekabel und eine E-Zigarette. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und fertigte mit seinem Smartphone ein Lichtbild des Langfingers. Im Zuge der Fahndung identifizierten die alarmierten Polizisten einen 24-jährigen Asylsuchenden als den zuvor fotografierten Dieb. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten die gestohlenen Gegenstände. Der aus Algerien stammende Mann muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Büdingen-Düdelsheim: Kennzeichen gestohlen

Von einem im Kirchweg abgestellten VW schraubten Unbekannte zwischen Montagabend (03.04.2023), 19:30 Uhr und Dienstagmittag (04.04.2023), 12:15 Uhr, beide Kennzeichen ab und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich an dem grauen Touran zu schaffen machten? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen, MKK-LP 98, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 9684-0.

Wölfersheim- In Seat gegriffen

Eine 61-Jährige stellte ihren roten Seat am Montag (03.04.2023) gegen 19:00 Uhr auf einem Hof in der Steingasse ab. Als sie Dienstagvormittag (04.04.2023), um 10:30 Uhr zu ihrem Ibiza zurückkehrte, bemerkte sie eine zerbrochene Scheibe an ihrem Fahrzeug. Unbekannte hatten die Seitenscheibe der Beifahrertür zerbrochen und in das Auto gegriffen. Sie durchwühlten eine Tasche, sowie das Handschuhfach und stahlen aus einer Geldbörse 360 Euro Bargeld. Hinweise erbittet in diesem Fall die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Florstadt-Nieder-Florstadt: Lenksystem aus John Deere geklaut

Aus einem Mähdrescher stahlen Diebe einen Lenksystem-Terminal im Wert von mehreren tausend Euro. Hierzu drangen die Unbekannten zunächst in eine Lagerhallte in der Straße "An der Linde" ein und machten sich an dem John Deere zu schaffen. Sie brachen das Cockpit des Mähdreschers auf und rissen das Lenksystem-Terminal heraus. Samt diesem machten sich die Diebe aus dem Staub. Wem sind zwischen dem 21.03.2023, 16:00 Uhr und gestern Vormittag (04.03.2023), 09:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feldwegs Dorn-Assenheimer Straße und "An der Linde" aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu kontaktieren.

Echzell-Gettenau: Frontalzusammenstoß

Heute Mittag (05.04.2023), gegen 12:20 Uhr krachten in der Hauptstraße ein Dacia Duster und ein Toyota Aygo frontal ineinander. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Toyota auf der Fahrspur der Duster-Fahrerin entgegen und krachte frontal in den Dacia. Der Aygo-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Verletzte stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 3,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Aufgrund eines qualmenden unfallbeschädigten Fahrzeugs wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Nähere Auskünfte zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gegeben werden.

