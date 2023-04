Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Polizeipräsenz zeigt Wirkung + Falsche Polizeibeamte gehen leer aus + Sachbeschädigungen + Dixi-Klo brennt + Kennzeichendiebe + Einbrüche + Autoaufbrüche + Metalldiebe + platte Reifen + ...

Friedberg (ots)

Bad Nauheim und Florstadt - Nieder-Mockstadt: Tuning- und Poserszene im Fokus der Wetterauer Polizei / Präsenz zeigt Wirkung -

Starke Polizeipräsenz am letzten Wochenende in Bad Nauheim und Nieder-Mockstadt zeigte offenbar Wirkung.

In Bad Nauheim hatte es am vorletzten Wochenende mehrere Beschwerden über eine Personengruppe gegeben. Offenbar aus dieser Gruppe heraus wurde beispielsweise eine Straße in der Bad Nauheimer Innenstadt blockiert. Auch sorgten gezündete Feuerwerkskörper immer wieder für ruhestörenden Lärm. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, zudem sprachen Polizisten mehrere Platzverweise aus. Allem Anschein nach hatten sich dort, wie in den Jahren zuvor auch, Personen der Tuner- und Poserszene in Bad Nauheim getroffen. Um zu verhindern, dass es zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten kommt, zeigte die Polizei in der Innenstadt Bad Nauheims starke Präsenz. Offenbar auch wegen des schlechten Wetters, bleib es bei einem ruhigen Einsatz für die Polizei aus Mittelhessen.

Mit dem sogenannten "Anglühen" bezeichnet die Auto-Tunerszene ihren Saisonauftakt in der Wetterau. Die Wetterauer Szene führt ihre umgebauten Schmuckstücke zu diesem Ereignis traditionell auf dem Gelände einer Tankstelle in Nieder-Mockstadt zur Schau. So auch am zurückliegenden Samstag, dem 01.04.2023. Zur Kultur der Tuning-Szene gehört erfahrungsgemäß das Ausreizen von Zulassungsvorschriften sowie das Vorführen von Motor- oder Auspuffleistung, das meist mit entsprechenden Belästigungen einhergeht. Ab 21.00 Uhr hatte die Wetterauer Polizei, unterstützt von Kollegen der sogenannten Kontrollgruppe Gießen, der Bereitschaftspolizei und den Ordnungsämtern der Städte Bad Nauheim und Florstadt, die Teilnehmenden des "Anglühens" auf dem Tankstellengelände sowie auf den entsprechenden Zu- und Abfahrtswegen fest im Blick. Die Präsenz der Ordnungskräfte zeige Wirkung: Bis zum Ende des Treffens, gegen 01.45 Uhr, mussten die Ordnungshüter nur einige wenige Tuner-Freunde zurechtweisen, die offensichtlich die Beschleunigungswerte ihrer Boliden testen wollten oder die die Auspuffanlagen ihrer Fahrzeuge knallen ließen.

Büdingen: Falsche Polizeibeamte rufen an / Angerufene erkennen Betrug! -

Gestern Abend alarmierten Büdinger Bürger die Polizei. Ab etwa 21.00 Uhr riefen in verschiedenen Haushalten falsche Polizeibeamte an. Der vermeintliche Kommissar schilderte die Festnahme einer rumänischen Einbrecherbande in der Nachbarschaft. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen fand sich eine Liste von Häusern, die offensichtlich ebenfalls von den Dieben aufgebrochen werden sollten. Da man nicht ausschließen könne, dass weitere Mitglieder der Einbrecherbande in Büdingen seien, um in die Häuser einzusteigen, sollten die Angerufenen der Polizei ihre Wertsachen übergeben. Die Angerufenen erkannte die Betrugsmasche und machte das einzig Richtige: Sie beendeten sofort das Telefonat.

Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Polizeibeamter ist: Suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Karben - Burg-Gräfenrode: Scheibe eingeworfen -

Nach Beschädigungen am Vereinsheim der Pfadfinder in der Freihofstraße, bittet die Vilbeler Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 19.00 Uhr bis Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein. Derzeit ist nicht bekannt, ob es sich um Vandalismus oder um den Versuch handelte, in das Clubheim einzusteigen. Die Reparaturkosten werden auf rund 100 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Bad Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Karben - Klein-Karben: Nummernschilder geklaut -

Im Höhenweg schlugen Kennzeichendiebe an einem blauen Audi zu. Der A4 Kombi parkte zwischen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 09.05 Uhr in Höhe der Hausnummer 13. Die Täter griffen sich beide Kennzeichen FB-W 680. Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Vilbeler Polizei zu melden.

Butzbach: Berauschten Fahrer erwischt -

Butzbacher Polizisten stoppten heute in den frühen Morgenstunden einen berauschten Fordfahrer. Der 22-Jährige war gegen 01.20 Uhr mit seinem KA auf der Straße der Deutschen Einheit unterwegs. Ein Urintest wies ihm die Einnahme von THC nach. Es folgte eine Blutentnahme auf der Butzbacher Wache - anschließend durfte der in Gießen lebende junge Mann die Wache wieder verlassen.

Büdingen: Dixi-Häuschen in Brand gesteckt -

Gestern Abend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Orleshäuser Straße aus. Gegen 21.55 Uhr alarmierten Zeugen die Brandbekämpfer, weil ein Dixi-Klo brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Häuschen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach drei Personen, die sich kurz vor dem Brand an der Toilette aufhielten und nach einem orange/roten Pkw. Einer der Männer trug dunkle Oberbekleidung mit weißen Ärmeln und eine helle Jeanshose. Der zweite war mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose sowie mit weißen Turnschuhen bekleidet. Der dritte Mann trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Vermutlich handelte es sich bei dem orange/roten Pkw um einen Renault. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Identitäten der drei Männer machen? Wo sind die Männer vor 21.45 Uhr und im Anschluss an den Brand in Büdingen noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Büdingen: Dacia durchwühlt -

Auf Beute aus einem Dacia hatten es Autoaufbrecher in der Straße "Vorstadt" abgesehen. Die Diebe schlugen eine Scheibe des blauen Logan ein, öffneten die Tür und durchsuchten den Innenraum. Aus dem Dacia ließen sie unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 200 Euro. Die Aufbruchschäden beziffert die Polizei auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die den Aufbruch gestern Nachmittag, zwischen 16.00 Uhr und 16.55 Uhr gegenüber dem DRK-Laden beobachteten, werden gebeten sich unter (06042) 96480 an die Polizeistation Büdingen zu wenden.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Haus durchwühlt -

Im Zeitraum von Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr bis Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr suchten Einbrecher eine Doppelhaushälfte in der Kapersburgstraße auf. Sie hebelten die Haustür auf und suchten in sämtlichen Räumen nach Beute. Außerdem brachen sie die Gartenhütte auf. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob die Diebe Beute machten. Die Ermittler des Einbruchskommissariates suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Einbrecher im genannten Zeitraum in der Kapersburgstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Bäckereifenster beschädigt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Glasschaden, den ein Unbekannter an dem Fenster eine Bäckerei zurückließ. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.10 Uhr schleuderte der Täter in der Kaiserstraße einen Stein gegen das Schaufenster. Der Stein durchschlug die erste der doppeltverglasten Scheibe. Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Wöllstadt - Nieder-Wöllstadt: In Clubheim eingestiegen -

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende das Vereinsheim des Wöllstädter Faschingsvereins auf. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Vereinsräumen und ließen Spirituosen mitgehen. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird den Verein rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda: Metalldiebe unterwegs -

Auf Kabel und einen Fahrradträger von dem Gelände eines Betriebes in der Lilienthalstraße hatten es Diebe am frühen Freitagmorgen abgesehen. Gegen 01.00 Uhr suchten sie das Grundstück auf und griffen sich mehrere Kupferkabel sowie einen Fahrradanhänger. Offensichtlich fühlten sich die Diebe gestört, ließen ihre Beute auf dem Grundstück zurück und flohen. Die Polizei in Büdingen bittet Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen zur genannten Zeit in der Lilienthalstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, sich unter Tel.: (06042) 96480 zu melden.

Reichelsheim-Weckesheim: Haus durchwühlt -

In der Barbarastraße hatten es Einbrecher auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Zwischen Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam über die Kellertür Zutritt zum Haus und suchten in sämtlichen Räumen nach Wertsachen. Derzeit ist noch nicht klar, ob die Einbrecher Beute machten. Die Reparaturkosten der Aufbruchschäden werden auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim - Wisselsheim und Schwalheim: Aus Transportern bedient -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergriffen sich Diebe in der "Neuen Straße" in Schwalheim und im Wölfersheimer Weg in Wisselsheim an zwei Mercedes-Transporter. Die Täter erbeuteten Bargeld, Bankkarten, einen Reisepass, einen Koffer sowie ein Tablet. Der Wert der Beute liegt bei rund 1.300 Euro. Zeugen, die die Täter in Schwalheim oder Wisselsheim beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim - Nieder-Mörlen: Reifen platt gestochen -

Zwei neue Pneus werden für einen VW Polo fällig, nachdem Unbekannte diese plattgestochen hatten. Der graue Kleinwagen parkte in der Zeit von Donnerstag, gegen 17.30 Uhr bis Freitag, gegen 08.15 Uhr in der Hausbergstraße, in Höhe der Hausnummer 13. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

