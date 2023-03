Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Autoaufbrecher in Friedberg unterwegs + Scooter verschwunden + Berauschte Autofahrer + Sprayer erwischt + Einbrüche in Reichelsheim, Oberau und Rosbach +

Friedberg (ots)

--

Friedberg: Autoaufbrecher unterwegs -

In der Gebrüder-Lang-Straße hatten es Diebe auf Wertsachen aus drei Fahrzeugen abgesehen. Zwischen Mittwochabend, 18.00 Uhr und Donnerstagfrüh, 06.00 Uhr, beschädigten die Täter an einem roten Opel Corsa und einer schwarzen E-Klasse Dreieckscheiben, schafften es aber nicht in die Fahrzeuge einzudringen. An einem weißen Fiat Ducato schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt etwa 900 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zur genannten Zeit in der Gebrüder-Lang-Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Scooter geklaut -

Mit einem rund 800 Euro teuren E-Scooter machten sich Diebe im Haarweg aus dem Staub. zwischen Montag und Dienstag griffen sich die Täter den E-Roller des Herstellers "Segway-Ninebot" aus einem Hof. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des E-Scooters nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06021) 6010 entgegen.

Butzbach: Berauscht gefahren -

Heute in den frühen Morgenstunden zogen Butzbacher Polizisten zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 02.30 Uhr erwischte es einen 38-jährigen Hondafahrer in der Holzheimer Straße. Sein Urintest wies ihm die Einnahme von THC nach. Eine Viertelstunde später stoppten Polizisten in der Schorbachstraße einen BMW-Fahrer. Der Speicheltest des 20-jährigen Fahrers aus Gießen reagierte ebenfalls auf THC. Beide mussten sich Blutentnahmen unterziehen.

Butzbach: Sprayer erwischt -

Gestern Nachmittag nahmen Polizisten einen Sprayer fest. Gegen 14.30 Uhr erwischten sie den 39-Jährigen, wie er am helllichten Tag am Feldweg zwischen Fauerbach und Ober-Mörlen ein Stromverteiler-Häuschen eines Versorgungsbetriebes besprühte. Der in Berlin lebende Mann wurde nach seiner Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Reichelsheim: In Einfamilienhäuser eingestiegen -

In der Friedensstraße trieben Einbrecher ihr Unwesen und brachen in zwei Häuser ein. In der Zeit von Mittwoch, 10.30 Uhr bis Donnerstag, 15.00 Uhr verschafften sie sich über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren griffen sie sich Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 2.000 Euro kosten. In unmittelbarer Nachbarschaft hebelten die Diebe die Haustür eines Einfamilienhauses auf. Auch hier suchten sie im Haus nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen Elektrogeräte im Wert von rund 500 Euro. Die Ermittler des Einbruchskommissariates in Friedberg suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe in der Friedensstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Altenstadt-Oberau: Diebe im Neubau -

Im Zeitraum von Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 13.00 Uhr suchten Einbrecher einen Neubau in der Straße "Am Rosengarten" auf. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Offensichtlich ließen sie keine Gegenstände mitgehen. Die Einbruchschäden summieren sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen sonst Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch Am Rosengarten auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.

Rosbach v.d.H.: Wohnungen durchwühlt -

Ein Mehrfamilienhaus in der Taunusstraße rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus, brachen in der Folge verschiedene Wohnungstüren auf und suchten nach Wertsachen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Die Schäden an den Türen beziffert die Polizei auf mindestens 800 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 10.00 Uhr beobachteten oder die sonst Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell